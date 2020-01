"Larges promesses", "dette profonde" : quand un ministre rappelle à Ségolène Royal son "passé politique"

Le ministre des Relations avec le Parlement s'est chargé de dresser le bilan politique récent de l'ancienne "ambassadrice des pôles", en conflit ouvert avec l'exécutif.

Ségolène Royal, en 2016, à Tourouvre (Normandie) ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Démise de ses fonctions d'ambassadrice des pôles ce vendredi 24 janvier, Ségolène Royal a continué d'adresser ses piques à l'encontre d'Emmanuel Macron et de son équipe . Côté gouvernement, Marc Fesneau a répondu aux critiques de l'ancienne ministre socialiste, la renvoyant à son "passé politique. "Mme Royal, elle a aussi un passé politique. (...) Elle a fait de très larges promesses en terme de développement durable et d'environnement" quand elle était ministre de l'Environnement de 2014 à 2017 mais "à la fin du quinquennat rien n'avait été fait", a souligné le ministre sur Europe 1 jeudi 23 janvier.

"Un peu de prudence"

"Quand elle a laissé la région Poitou-Charentes (que Ségolène Royal a présidée de 2004 à 2014), elle l'a laissée avec une dette très profonde" , a ajouté le représentant du MoDem.

L'ambassadrice des pôles, accusée d'absentéisme dans cette fonction, "a été longtemps membre de gouvernements successifs qui n'ont pas résolu un certain nombre de questions qu'on essaie de résoudre aujourd'hui", a accusé M. Fesneau, qui l'a "(invitée) à un peu de prudence dans les mots qu'elle choisit à l'endroit du gouvernement" Sur la même radio, Ségolène Royal a assuré avoir mené "avec beaucoup de soin" sa mission "au service des pôles" et a accusé le gouvernement de l'avoir "débarquée".

L'ancienne finaliste de la présidentielle en 2007, qui vient de créer une association politique pour construire "une troisième voie entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen", a assuré qu'elle ne pouvait pas "ne pas bouger". "Si on a ce choix en 2022 (entre Emmanuel Macron et Mme Le Pen, NDLR) je me dirais à moi-même 'pourquoi tu ne t'es pas bougée'".