Larcher, Peltier, Baroin, Pécresse : la droite est de retour... en librairies

À droite, on n'a pas de carburant électoral mais on a des idées... de livres. Depuis plusieurs mois, et singulièrement depuis la rentrée, les essais pleuvent, sous la plume des principaux ténors. Le mois dernier, le président du Sénat Gérard Larcher publiait un livre d'entretiens (« Contre-pouvoir », Ed. de l'Observatoire) et, il y a tout juste deux semaines, le nouveau numéro 2 de LR, Guillaume Peltier, une biographie programmatique, « Milieu de cordée » (Plon).Lors de la compétition interne pour la présidence de LR, Julien Aubert écrivait un essai anti-Macron, « Emmanuel, le faux prophète » (Ed. du Rocher), un an après que son rival Guillaume Larrivé a sorti « Le coup d'Etat Macron », (Ed. de l'Observatoire). La semaine dernière, François Baroin, de retour dans les instances LR, y allait d'« Une histoire sentimentale » (Albin Michel). Cette semaine, au tour de Valérie Pécresse avec « Et c'est cela qui changea tout » (Robert Laffont). Auparavant, en mars, le président du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau proposait sa « Refondation » (Ed. de l'Observatoire). Sans oublier bien sûr le « Passions » de Nicolas Sarkozy, l'ancien Président poursuivant sa tournée des librairies.Une inspiration qui n'a rien d'un hasard. « A droite, on sort de dix ans de vide idéologique et d'absence de leader naturel, ce qui invite ceux qui aspirent à devenir ce leader à se positionner. La profusion de livres est liée à ce vide », reconnaît, très franchement, l'un de ces politiques qui a récemment publié un ouvrage. La profusion éditoriale reflète donc l'implosion du champ politique. « Les cycles électoraux sont traditionnellement des cycles éditoriaux. Mais s'il y avait un leader incontesté à droite, il n'y aurait pas tant de livres », observe Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences-po Paris. « Écrire un livre, ça permet de tester sa popularité, c'est ...