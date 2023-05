Larcher: la crise française, "un alliage inédit entre interrogations identitaires et commotions sociales"

Le président LR du Sénat Gérard Larcher assiste à une cérémonie le 31 mars 2023 à Versailles ( POOL / Ludovic MARIN )

La crise française "est un précipité singulier, un alliage inédit, entre interrogations identitaires et commotions sociales", a déclaré mercredi le président LR du Sénat Gérard Larcher.

M. Larcher, qui s'exprimait à l'ouverture d'un colloque sur le thème "La démocratie européenne face aux crises, quel rôle pour le Parlement", a vanté la mission du Sénat d'être aussi "un balancier stabilisateur des institutions".

"En période de crise, il se méfie toujours des lois de pulsion, quand on annonce le mercredi un projet de loi pour des événements s'étant situés le dimanche", a-t-il lancé, alors que le gouvernement a annoncé mercredi "réfléchir" à une nouvelle loi anticasseurs, dans le sillage des violences lors des récentes manifestations.

Le président du Sénat voit dans la crise française actuelle une crise "de gouvernance, sans aucun doute, et crise de l'autorité", "celle d'une autorité qui se voulait +jupitérienne+ et verticale". "Crise de la capacité à convaincre, par une parole de vérité et non des effets d'annonce ou des éléments de langage répétés jusqu'à la vacuité...", a-t-il poursuivi.

"Crise entre la France oubliée et la France de toutes les opportunités, donc crise de cohésion nationale, lorsque des paroles brutales divisent, lorsque l'intégration est abandonnée aux communautarismes", a encore énuméré Gérard Larcher.

Pour le président du Sénat, la crise est "avant tout la crise d'un pouvoir, du pouvoir en place, qui doit trouver une issue politique".

"Au-delà d'un chapelet de mesures techniques, dont on peine à distinguer le fil conducteur, quelle perspective de sortie de crise a-t-elle été définie ? Cette question majeure demeure encore aujourd'hui sans réponse", a-t-il tancé.