Larbi Benbarek, l'Étoile de Casa

Le Maroc a offert trois illustres de ses natifs au sport français : Marcel Cerdan, Just Fontaine et l'immense Larbi Benbarek. Quoique trop souvent oublié, ce dernier figure très haut au panthéon footballistique commun de la France et du Maroc. Que des bonnes raisons de lui rendre hommage...

Longévité record en bleu

On doit à Pelé d'avoir porté à la postérité la triple consonance BBB, Larbi Benbarek., avait-il dit avec révérence de celui qui a été la première grande star du football arabe et africain.Le natif de Casablanca, passé par l'OM avant-guerre puis après au Stade français et à l'Atlético de Madrid, s'était aussi illustré en sélection du Maroc (1934-1937) puis en équipe de France (1938-1954). Il avait pu disputer 17 matchs en bleu (3 buts), le Maroc étant alors protectorat français... En mars 1975, alors que le Santos FC était de passage à Casablanca, la ville de toujours de Larbi, le Roi et le Dieu se rencontrèrent lors d'un méchoui mémorable donné en l'honneur des. Pelé offrit à Larbi une médaille d'or et un maillot floqué de son numéro 10. Ce fut l'avant-dernier hommage prestigieux que connut le vieux Larbi, âgé alors de 59 ans. En avril 1988, il sera un des invités d'honneur de la célébration à Alger du 30anniversaire de la création de la fameuse équipe du FLN. De quoi raviver les souvenirs glorieux du football maghrébin d'antan...Le 7 octobre 1954, un match de bienfaisance au profit des sinistrés du séisme d'Orléansville (en Algérie) se tient au Parc des Princes. La partie oppose l'équipe de France à une sélection de pros nord-africains. Promu capitaine, Benbarek, encore vaillant milieu offensif de 37 ans, guide sur le terrain les talentueux Algériens Ben Tifour et Zitouni, le Marocain Abderrazak ou le Tunisien Hassouna. Contre toute attente, la France est battue 3-2 ! Larbi a été impérial, offrant une passe décisive et inscrivant le but du 2-0. La "Perle noire", un surnom qu'il porte depuis l'avant-guerre, est ovationnée par le public parisien médusé. À cette date, il n'était plus convoqué chez les Bleus depuis 1948, à cause de son âge, de son éloignement à l'Atlético de Madrid (1948-1953) et, sans doute aussi, à cause de certains préjugés inavouables (arabe et noir de peau) qui avaient encore cours au sein de la FFF et du groupement (ex-LFP). Or, le Marocain se vit rappeler en équipe de France littéralement par la grâce duau Parc Lire la suite de l'article sur SoFoot.com