Laporte, comme à la maison

Cinq ans après avoir décidé de jouer pour l'Espagne, Aymeric Laporte s'apprête à défier l'équipe de France sur la plus belle scène internationale. Encore une fois. Une habitude désormais pour le défenseur central, impérial depuis l'entame de cette Coupe du monde.

Agen aura-t-elle le cœur qui balance, mardi soir sur les coups de 21 heures ? Si la ville de naissance d’Aymeric Laporte – et tous ceux qui ont vu grandir le défenseur central de l’Athletic Club – ont déjà vu le film à plusieurs reprises, on ne s’habitue jamais vraiment à voir son héros se battre pour le camp d’en face. Celui qui a choisi de jouer pour la Roja en 2021 s’apprête à défier les Bleus pour la quatrième fois, après la finale de Ligue des nations 2021 et les demies de l’Euro puis de cette même Ligue des nations, plus récemment (2024 et 2025). Deux bons souvenirs et un plus difficile, donc. Mais que se serait-il passé si Didier Deschamps lui avait offert ne serait-ce que quelques minutes en octobre 2016 face à la Bulgarie ou les Pays-Bas ? Ou surtout quelques mois plus tard, en mars 2017, lorsqu’il avait regardé Samuel Umtiti et Laurent Koscielny tenter de tenir la baraque lors d’un amical contre… l’Espagne ?

Embed x.com…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com