Laporta-Font : l’autre match dans le match
information fournie par So Foot 09/03/2026 à 22:23

Alors que le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Newcastle pour le huitième de finale aller de Ligue des champions ce mercredi, un autre match se joue en coulisses. Ou plutôt une guerre intestine que se livrent Joan Laporta et Victor Font, candidats à la présidence du club catalan. Entre déclarations et coup bas, tout est permis. Tour d’horizon.

Qu’il s’agisse de l’Espagne ou de la France, ce dimanche 15 mars, c’est élections. Comme pour les municipales, où tous les coups sont permis, la guerre fait rage entre Joan Laporta et Victor Font pour savoir qui sera le futur président du FC Barcelone. Après des mois à naviguer entre les affaires Negreira, les micmacs administratifs, le chantier du Camp Nou et les caisses vides, le président sortant, annoncé large vainqueur selon les estimations, ne s’est quasiment pas donné la peine de faire campagne. À l’inverse, celui qui l’avait déjà affronté en 2021 multiplie les coups de com et les effusions médiatiques pour tenter de faire basculer l’opinion dans la dernière ligne droite, quitte à remettre le bordel dans un club qui avait retrouvé un semblant de sérénité ces derniers mois.

Xavi comme faire-valoir

Déjà au cœur des promesses de campagne de 2021, Xavi Hernández est de nouveau un protagoniste de premier plan pour cette nouvelle édition. Alors qu’il ne s’était jamais réellement engagé en faveur de Font il y a cinq ans, il n’a pas hésité cette fois à apporter son soutien total au natif de Granollers. Au point même de semer la zizanie après son interview dans la Vanguardia publiée dimanche 8 mars, où il accuse Joan Laporta d’avoir bloqué au dernier moment le retour de Lionel Messi chez les Blaugrana à l’été 2023. Un discours qui passe mal du côté des socios, alors que les Barcelonais disputent ce mardi leur huitième de finale aller à Newcastle.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
0 commentaire

