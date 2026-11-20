Des lapins sauvages nourris par des touristes sur l'île d'Okunoshima, dans la préfecture d'Hiroshima au Japon, le 23 octobre 2026 ( AFP / Rie KIKUCHI )

En posant le pied sur l'île japonaise d'Okunoshima, les touristes poussent des cris de joie à la vue de centaines de lapins à la fourrure soyeuse, mais peu savent que ce territoire a autrefois abrité une usine secrète d'armes chimiques de l'armée impériale japonaise.

Ce bout de terre de 0,7 kilomètre carré rattaché au département d'Hiroshima, dans l'ouest du pays, est également connu sous le nom d'"île aux lapins", et accueille chaque année des milliers de visiteurs avides de photos de ses pensionnaires duveteux.

"C'était mon rêve" de visiter l'île, dit à l'AFP Susan Balzer, une Canadienne de 67 ans. "On peut les nourrir, ils viennent vers nous. Chez nous, nous n'avons jamais vraiment l'occasion de les approcher", explique-t-elle.

La population de lapins serait passée d'un petit groupe relâché par une école primaire voisine dans les années 1970 à environ 500 individus aujourd'hui, favorisée par l'abondance de nourriture et l'absence de prédateurs.

Un touriste prend une photo d'un ancien dépôt de gaz toxiques, sur l'île d'Okunoshima, au Japon, le 23 octobre 2026 ( AFP / Rie KIKUCHI )

Mais sous ses dehors de paisible terrier, l'île dissimule une histoire plus sombre : en 1929, l'armée impériale japonaise a construit une usine d'armes chimiques à Okunoshima pour rattraper l'Europe, malgré les interdictions internationales mises en place après la Première Guerre mondiale.

De grandes structures vieillissantes en béton et en briques, autrefois utilisées comme centrales électriques et dépôts de gaz toxiques, rappellent son passé trouble. Nombre de ses ouvriers ont souffert de cancers et d'autres maladies, selon un monument installé sur l'île.

"J'ai pris conscience de l'héritage tragique que porte cette île en apprenant que de nombreuses personnes sont mortes à cause du gaz" produit ici, déclare Eiji Tomari, un visiteur de 69 ans. "En même temps, je suis heureux qu'elle soit devenue un endroit où les lapins peuvent vivre en paix."

Situation écologique "tragique"

Des masques à gaz exposés au Musée du gaz toxique d'Okunoshima, dans la préfecture d'Hiroshima au Japon, le 23 octobre 2026 ( AFP / Rie KIKUCHI )

La production de substances toxiques comme le gaz moutarde était entourée du plus grand secret, et les autorités ont retiré l'île des cartes japonaises, la maintenant cachée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, lorsque les forces d'occupation alliées ont ordonné la destruction des installations.

"C'était quelque chose qui ne pouvait pas être révélé" à la face du monde, explique à l'AFP Kazuhito Takahashi, directeur du musée du gaz toxique d'Okunoshima. "Si l'installation avait été exposée au regard international, le Japon, qui dépendait fortement des importations à l'époque, aurait pu faire l'objet de sanctions."

Masayuki Yamauchi, guide touristique de 82 ans, indique que des lapins ont servi de cobayes lors d'expériences, bien qu'il n'existe aucune preuve de leur filiation avec les mammifères présents aujourd'hui.

"J'espère que les gens apprendront cette histoire et tireront les leçons de ce passé afin de promouvoir la paix dans le monde", dit M. Yamauchi.

L'an dernier, environ 200.000 personnes ont visité l'île, selon l'association touristique locale.

Un lapin sur l'île d'Okunoshima, au Japon, le 23 octobre 2026 ( AFP / Rie KIKUCHI )

Mais à mesure que sa notoriété s'étend sur les réseaux sociaux, des experts mettent en garde contre les effets néfastes de la suralimentation des lapins sur l'écosystème.

Selon une étude publiée en juillet, des sangliers, attirés par la nourriture, ont été observés en train d'attaquer les animaux.

"Pour parvenir à un tourisme durable, il faut comprendre l'impact du nourrissage de la faune sauvage et réfléchir à la manière dont nous devons interagir avec elle", a déclaré dans un communiqué Asami Ogura, professeure associée au Kure College de l'Institut national de technologie.

Selon elle, les lapins souffrent de pénuries alimentaires lorsque les touristes se font rares, tandis que le broutage intensif des animaux a affecté la végétation de l'île, dépouillant de nombreuses plantes de leurs branches basses et de leurs feuilles.

Pour Masayuki Yamauchi, la situation est "tragique".

"Une population de lapins en augmentation ne veut pas dire que les animaux sont heureux", note-t-il. "Si nous voulons qu'ils prospèrent, les visiteurs doivent éviter de les nourrir de manière égoïste."