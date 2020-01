Landes : un chasseur grièvement blessé par un cerf

Il a sans doute échappé au pire. Vincent Saubion, un chasseur avec vingt ans d'expérience, ne s'attendait sans doute pas à terminer sa journée à l'hôpital. C'est pourtant ce qui lui est arrivé, samedi 25 janvier, après qu'il a été heurté en plein visage par un cerf qui tentait d'échapper à une battue, raconte Sud Ouest. Le chasseur s'en sort heureusement sain et sauf.La scène se déroule peu après 14 h 30, dans la forêt de Lesperon, dans les Landes. Une battue est organisée et plusieurs cerfs sont repérés par les chasseurs. L'un d'entre eux parvient à s'échapper. Puis les chiens de Vincent Saubion en repèrent un autre qui prend la fuite. « J'étais juste à côté. Il m'a vu. Je ne bougeais plus. Il m'a regardé », confie le chasseur, qui précise avoir déjà vécu de tels face-à-face. Mais l'animal ne prend pas peur. « Il m'a chargé et a sauté après pour continuer sa course. Je pense que j'ai pris un coup de tête. J'ai été touché au visage », détaille l'homme de 36 ans. Dans un premier temps, il continue de chasser comme si de rien n'était, surpris tout de même de la quantité de sang qu'il semble perdre.Lire aussi Oise : des chasseurs abattent un célèbre cerf de la forêt de Laigue« La moitié du visage arraché »C'est dans cette situation qu'un autre chasseur le voit. « Mon collègue m'a vu et m'a demandé de ne plus bouger. Il appelait les pompiers. Pour moi, c'était un petit pète mais en réalité j'avais la...