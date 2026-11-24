Le cargo MIRO G échoué sur la plage de Lit-et-Mixe, dans les Landes, le 20 novembre 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Une "tentative de déséchouement" du cargo qui a fait naufrage sur la côte landaise doit être menée mardi après-midi, selon la préfecture maritime de l'Atlantique (Prémar), prudente face à la "complexité" et aux risques de l'opération.

Un périmètre de sécurité boucle l'accès à la plage du Cap de l'Homy, où le Miro G, battant pavillon maltais, s'est échoué dans la nuit de jeudi à vendredi sans faire de blessé parmi l'équipage, après avoir été mis en difficulté par une très forte houle.

La météo est plus clémente mardi que ces derniers jours, avec des vagues moins hautes, ce qui permet de tenter un déséchouement.

Les derniers préparatifs de cette manœuvre "extrêmement complexe" sont en cours, a indiqué à l'AFP le capitaine de frégate Laurent Falhun, porte-parole de la Prémar. Le déballastage doit alléger au maximum le navire, "pour qu'il ne touche plus le fond à pleine mer", attendue vers 16H00, quand l'opération doit intervenir.

À la mi-journée, un câble long de 1.900 m reliait l'avant du cargo à L'Abeille Bretagne, ont constaté des journalistes de l'AFP. Ce puissant bateau remorqueur est arrivé sur zone dès samedi mais a dû rester à bonne distance du navire échoué, faute de pouvoir s'approcher de la plage.

Selon la Prémar, les deux premiers objectifs sont de garantir la sécurité du personnel revenu à bord pour la manoeuvre et d'éviter une pollution.

Le cargo MIRO G échoué sur la plage de Lit-et-Mixe, dans les Landes, le 20 novembre 2026 ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

"Quand on va tracter, on va faire effectuer au bateau une rotation pour amener son nez vers le large, c'est là qu'il y a un risque de déformer la coque, on veut vraiment y aller doucement", a souligné le porte-parole, qui reste prudent sur l'issue de la tentative.

"On n'est pas non plus à l'abri de tomber sur un banc de sable au large", a-t-il prévenu, alors que la mauvaise météo des derniers jours n'a pas permis de faire des repérages.

Aucune pollution n'a été détectée pour l'instant et des dispositifs sont prévus, à terre et en mer, pour circonscrire une éventuelle fuite durant la manoeuvre.

Le Miro-G, un vraquier de 169 m de long sur 27 m de large construit en 2011, naviguait à vide vers le port de Rouen, après avoir livré début novembre sa cargaison d'urée – matière principalement utilisée dans les fertilisants agricoles azotés – sur la côte basque espagnole puis à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Il était parti d'Égypte le 13 octobre.