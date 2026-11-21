Landes : le remorquage du cargo échoué pourrait prendre du temps, des personnels hélitreuillés

Le cargo Miro-G, battant pavillon maltais, échoué près de la plage de Lit-et-Mixe, le 20 novembre 2026 dans les Landes ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

Onze personnes à bord du cargo échoué sur une plage landaise ont été hélitreuillés samedi "par sécurité pour la nuit", tandis que son remorquage, contrarié par des contraintes techniques et météorologiques, pourrait prendre plusieurs jours, selon la préfecture maritime de l'Atlantique.

Le cargo Miro-G, battant pavillon maltais, s'est échoué à proximité de la plage de Lit-et-Mixe dans la nuit de jeudi à vendredi, sans faire de blessé parmi l'équipage.

Alors qu'un "fort coup de vent" est attendu dans la nuit de samedi à dimanche, onze personnes, quelques membres de l'équipage encore à bord et des experts envoyés "pour des essais en vue de préparer les opérations de remorquage", ont été hélitreuillées en fin de journée par un hélicoptère de l'armée de l'Air, a annoncé la préfecture maritime à l'AFP.

"Ils sont mis en sécurité pour la nuit", mais les opérations "ne sont pas suspendues pour autant", ajoute cette même source.

Dix-neuf marins avaient déjà été hélitreuillés dans la nuit de jeudi à vendredi. Mais le capitaine du bateau et ses adjoints étaient restés à bord jusqu'à présent, pour assurer la liaison radio et la partie sécurité.

Météo-France prévoit une "mer devenant très forte en fin de nuit", avec de fortes rafales de vent, une situation qui devrait perdurer dimanche.

Le déséchouement du Miro-G "nécessite la réunion de nombreux prérequis techniques", a expliqué samedi la préfecture maritime. L'opération pourrait ainsi prendre plusieurs jours, voire "s'inscrire dans un temps plus long".

Samedi après-midi, au vu des conditions météo, les réservoirs du bateau ont été remplis d'eau de mer pour le lester, afin d'éviter qu'il ne chavire ou qu'il ne se déplace davantage vers la plage, a expliqué la préfecture maritime.

Le poids du navire devra ensuite être allégé, pour que sa coque ne soit plus en contact avec le fond.

L'Abeille Bretagne, un bateau remorqueur, est arrivé sur zone samedi "en fin de journée" mais ne pourra pas s'approcher à moins de 900 mètres du cargo, en raison des faibles fonds marins.

Une remorque d'environ 1.000 mètres de long devrait donc être déployée. Mais "compte tenu de sa longueur, de l'état de la mer et de la position du navire, parallèle à la plage, le passage de cette remorque sera particulièrement délicat et nécessitera l'intervention d'une petite embarcation dans une mer formée", selon la préfecture maritime.

Un hélicoptère de la Marine survole le cargo Miro-G, battant pavillon maltais, échoué près de la plage de Lit-et-Mixe, le 20 novembre 2026 dans les Landes ( AFP / ROMAIN PERROCHEAU )

L'état de la mer et les conditions météorologiques seront "des facteurs particulièrement déterminants dans les prochains jours", tout comme les coefficients de marée, qui vont diminuer et entraîner une baisse de la hauteur d'eau à pleine mer.

Le Miro-G, un vraquier de 169 m de long sur 27 m de large, construit en 2011, naviguait à destination du port de Rouen, après avoir livré début novembre sa cargaison d'urée, matière principalement utilisée dans les fertilisants agricoles azotés, sur la côte basque espagnole puis à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), selon la société de suivi maritime Kpler. Il était parti d'Égypte le 13 octobre.