Landes : le cargo échoué remis à flot "avec succès" et acheminé vers un port

Le cargo Miro G, naufragé sur la côte landaise, reprend le large tiré par un puissant bateau remorqueur, au large du Cap de l'Homy, le 24 novembre 2026 à Lit-et-Mixe, dans les Landes ( AFP / Philippe LOPEZ )

Mission accomplie : le cargo Miro G, naufragé sur la côte landaise en fin de semaine dernière, a été remis à flot "avec succès" mardi avec l'aide d'un puissant remorqueur, une opération "délicate" conclue par son acheminement vers un port de Gironde.

La préfecture maritime de l'Atlantique (Prémar) a profité d'une météo plus clémente, avec des vagues moins hautes, pour libérer ce vraquier de 169 m de long sur 27 m de large, pesant 17.000 tonnes à vide, qui avait fait naufrage dans la nuit de jeudi à vendredi.

"Cette intervention complexe a permis de remettre le navire à flot et de le déséchouer en toute sécurité", s'est félicitée dans un communiqué la Prémar, qui a coordonné l'opération en collaboration avec la préfecture des Landes.

Plusieurs centaines de badauds venus observer de loin l'opération ont applaudi quand le navire s'est mis en branle vers le large, dans un son de corne de brume.

"Ouf ! On s'en tire très, très bien et c'est vraiment très remarquable", a déclaré à la presse Gilles Clavreul, préfet des Landes, saluant "le scénario le plus favorable, celui qu'on espérait".

Les autorités ont fait état de l'acheminement du navire vers le port du Verdon-sur-Mer, dans l'embouchure de la Gironde.

Remorque

Le Miro G, battant pavillon maltais, s'était échoué sans faire de blessé parmi l'équipage, après avoir été mis en difficulté par une très forte houle, près de la plage du Cap de l'Homy à Lit-et-Mixe (Landes).

Le bateau remorqueur L'Abeille Bretagne attend au large de la plage du Cap de l'Homy, où s'est échoué le Miro G, à Lit-et-Mixe, dans les Landes, le 24 novembre 2026 ( AFP / Philippe LOPEZ )

La manœuvre de déséchouement a été précédée notamment d'opérations de déballastage visant à alléger au maximum le navire, "pour qu'il ne touche plus le fond à pleine mer", afin de faciliter son remorquage.

À la mi-journée, une remorque longue de 1.900 mètres - un câble en fibre synthétique à très haute résistance, constitué de tronçons connectables de 250 m - reliait l'avant du cargo, en plusieurs points d'accroche, à L'Abeille Bretagne. Ce puissant bateau remorqueur parti de Bretagne était arrivé dès samedi mais a dû rester à près d'un kilomètre du navire échoué, faute de pouvoir s'approcher de la plage.

Selon la Prémar, les objectifs de la manœuvre étaient de garantir la sécurité des équipes techniques hélitreuillées à bord du cargo pour effectuer la manœuvre, et d'éviter une pollution.

Peu après 14H00, le Miro G, jusque-là parallèle à la plage, avait déjà pivoté nettement par rapport à sa position initiale. Vers 15h00, il s'éloignait vers le large.

"Aucune pollution maritime"

Une fois en mer, le cargo a été "pris en charge par des remorqueurs et pousseurs mobilisés par les autorités portuaires du Grand Port maritime de Bordeaux afin de poursuivre son acheminement vers le site du Verdon", dans l'embouchure de la Gironde, a souligné la Prémar.

Des personnes observent le remorquage du cargo Miro G au large du Cap de l'Homy, le 24 novembre 2026 à Lit-et-Mixe, dans les Landes ( AFP / Philippe LOPEZ )

"Une inspection technique, notamment de sa coque, sera réalisée avec l'intervention de plongeurs pour vérifier son état", a-t-elle ajouté.

Afin de circonscrire une éventuelle fuite durant la tentative de déséchouement, des dispositifs étaient prévus à terre et en mer, selon la Prémar. Il a notamment été fait appel à des bateaux de pêche privés, équipés de filets antipollution, susceptibles de s'approcher de la côte le cas échéant.

"Aucune pollution maritime" n'a été détectée après le survol d'un avion Falcon 50 de la Marine nationale, déployé à l'issue de la manœuvre de déséchouement.

"On va continuer à surveiller sur le plan écologique et environnemental", a souligné Gilles Clavreul, décrivant un bateau "récent", "en bon état".

Le Miro-G, construit en 2011, naviguait à vide vers le port de Rouen, après avoir livré début novembre sa cargaison d'urée - matière principalement utilisée dans les fertilisants agricoles azotés - sur la côte basque espagnole puis à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Il était parti d'Égypte le 13 octobre.