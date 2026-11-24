Landes : le cargo échoué a repris le large, tiré par un remorqueur

Le cargo Miro G, naufragé sur la côte landaise en fin de semaine dernière, a repris le large tiré par un puissant bateau remorqueur le 24 novembre 2026 à Lit-et-Mixe ( AFP / Philippe LOPEZ )

Le cargo Miro G, naufragé sur la côte landaise en fin de semaine dernière, a repris le large mardi après-midi, tiré par un puissant bateau remorqueur, qui doit désormais le tracter jusqu'à un port plus au nord sur la côte atlantique.

La préfecture maritime de l'Atlantique (Prémar) a profité d'une météo plus clémente, avec des vagues moins hautes, pour tenter de libérer ce vraquier de 169 m de long sur 27 m de large, pesant 17.000 tonnes à vide, que les flots ont déplacé d'environ 200 mètres vers le sud depuis son naufrage dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les plusieurs centaines de badauds venus observer de loin l'opération ont applaudi quand le navire s'est mis en branle vers le large, dans un son de corne de brume.

"Je vois le bateau qui s'en va vers la pleine mer, il semble que l'opération soit réussie. Il faut encore le mener à bon port", a déclaré à la presse Gilles Clavreul, préfet des Landes, citant comme destination le port du Verdon, à l'embouchure de la Gironde.

"Ouf ! On s'en tire très, très bien et c'est vraiment très remarquable (...) On va vers le scénario le plus favorable, celui qu'on espérait", a ajouté le haut fonctionnaire.

Le Miro G, battant pavillon maltais, s'était échoué sans faire de blessé parmi l'équipage, après avoir été mis en difficulté par une très forte houle, près de la plage du Cap de l'Homy à Lit-et-Mixe (Landes).

La manœuvre de déséchouement, "extrêmement complexe" selon le capitaine de frégate Laurent Falhun, porte-parole de la Prémar, a été précédée notamment d'opérations de déballastage visant à alléger au maximum le navire, "pour qu'il ne touche plus le fond à pleine mer", afin de faciliter son remorquage.

"Aucune pollution"

Le bateau remorqueur L'Abeille Bretagne attend au large de la plage du Cap de l'Homy, où s'est échoué le Miro G, à Lit-et-Mixe, dans les Landes, le 24 novembre 2026 ( AFP / Philippe LOPEZ )

À la mi-journée, une remorque longue de 1.900 mètres - un câble en fibre synthétique à très haute résistance, constitué de tronçons connectables de 250 m - reliait l'avant du cargo, en plusieurs points d'accroche, à L'Abeille Bretagne. Ce puissant bateau remorqueur parti de Bretagne était arrivé sur zone dès samedi mais a dû rester à près d'un kilomètre du navire échoué, faute de pouvoir s'approcher de la plage.

Selon la Prémar, les objectifs de la manœuvre étaient de garantir la sécurité des équipes techniques hélitreuillées à bord du cargo pour effectuer la manœuvre, et d'éviter une pollution.

Peu après 14H00, le Miro G, jusque-là parallèle à la plage, avait déjà pivoté nettement par rapport à sa position initiale.

"On n'est pas non plus à l'abri de tomber sur un banc de sable au large", soulignait à la mi-journée le capitaine Falhun, les conditions des derniers jours n'ayant pas permis de faire des repérages.

Un badaud observe l'opération pour remorquer le Miro G, échoué depuis vendredi, au large d'une plage landaise, le 24 novembre 2026 à Lit-et-Mixe ( AFP / Philippe LOPEZ )

Pour circonscrire une éventuelle fuite durant la tentative de déséchouement, des dispositifs étaient prévus, à terre et en mer, avait indiqué la Prémar. Il a notamment été fait appel à des bateaux de pêche privés, équipés de filets antipollution, susceptibles de s'approcher de la côte le cas échéant.

"On va continuer à surveiller sur le plan écologique et environnemental", a souligné Gilles Clavreul. "À ce stade on n'a détecté aucune pollution", a ajouté le préfet des Landes, décrivant un bateau "récent", "en bon état".

Le Miro-G, construit en 2011, naviguait à vide vers le port de Rouen, après avoir livré début novembre sa cargaison d'urée - matière principalement utilisée dans les fertilisants agricoles azotés - sur la côte basque espagnole puis à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques). Il était parti d'Égypte le 13 octobre.