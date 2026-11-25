Lancement réussi pour le vaisseau Shenzhou-24 et sa mission habitée

Le vaisseau spatial chinois Shenzhou-24 a décollé mercredi matin avec trois membres d'équipage à son bord, dont un pilote pakistanais qui deviendra le premier ressortissant étranger à embarquer à bord de la station spatiale Tiangong.

La capsule a été lancée par une fusée Longue Marche-2F du pas de tir de Jiuquan à 08h18 (00h18 GMT).

Zeeshan Ali, pilote pakistanais de 40 ans, exercera les fonctions de spécialiste de charge utile et devrait rester à bord de la station pendant 5 à 10 jours pour y mener des expériences.

Pour se préparer, Zeeshan Ali a passé sept mois à Pékin à suivre des cours de mandarin, écouter des chansons et lire de la poésie chinoises. Il s'est également essayé à la calligraphie et au tennis de table.

"Je ne vole pas pour moi-même. Je porte le nom du Pakistan sur mes épaules", a-t-il déclaré mardi à des journalistes.

Les autres membres de la mission sont le commandant chinois Tang Hongbo et l'ingénieur de vol Wu Yi.

La Chine vante sa station spatiale comme un possible centre pour la coopération internationale, alors que la Nasa a déclaré qu'elle s'engageait à maintenir la Station spatiale internationale en fonctionnement jusqu'à fin 2030.

(Shi Bu, Alessandro Diviggiano, rédigé par Farah Master; version française Camille Raynaud)