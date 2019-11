Lancement jeudi des Etats généraux de la culture, secteur de poids

Malgré des modèles économiques fragiles, la culture pèse autant que l'agro-alimentaire et près de deux fois plus que l'automobile en France, selon une étude publiée à la veille du lancement jeudi des Etats Généraux des industries culturelles pour dynamiser l'export.

Le secteur, qui compte 300.000 entreprises et 600 métiers, pèse 91,4 milliards d'euros et représente 2,3% du PIB, selon le panorama France Créative-EY, rendu public mercredi soir.

Les entreprises culturelles ou créatives ont en outre connu une croissance de 6,7% entre 2013 et 2018, poursuit l'étude, malgré des secteurs en perte de vitesse, comme la presse et la radio (-2,9% et -6%).

Ce panorama met en évidence le potentiel du secteur à l'export et son rôle dans le rayonnement international de la France.

Ainsi, les exportations de biens culturels ont progressé de 16% entre 2013 et 2016, deux fois plus vite que la moyenne des exportations tous secteurs confondus. Une tendance portée par le dynamisme des jeux vidéo, de la publicité et des arts visuels (l'équivalent de deux tiers des exportations culturelles).

A cela s'ajoutent le dynamisme du tourisme culturel, l'implantation de grands musées à l'étranger (et la portée internationale d'événements comme la Fiac pour l'art contemporain).

Conscient du potentiel du secteur, l'Etat avait intégré en 2014 la culture parmi les "familles prioritaires à l'export", à côté du tourisme, de la santé ou de la ville durable.

Mi-mai, le président Emmanuel Macron avait appelé les acteurs du monde culturel et audiovisuel à travailler pour ne "pas perdre la bataille" face aux géants chinois et américains, soit ultra-protectionnistes, soit ultra-expansionnistes, à l'instar du mastodonte Netflix.

Il avait annoncé la mise en place d'un fonds de 225 millions, dont les modalités vont être détaillées jeudi lors du lancement des Etats généraux, qui vont réunir trois ministres: Franck Riester (Culture), Bruno Le Maire (Economie) et Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères). Avec l'ambition de construire et structurer une filière culture pour mieux s'exporter.