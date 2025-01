Lancement en Turquie d'un cargo à voile franco turc de 136 mètres

Le plus long cargo éolien du monde, Neoliner Origin, quitte le port après la cérémonie de son lancement au port de Tuzla, près d'Istanbul, le 31 janvier 2025 en Turquie ( AFP / Yasin AKGUL )

Avec 24 heures de retard, le Neoliner Origin, considéré comme le plus long cargo à voile du monde avec ses 136 mètres, a touché l'eau vendredi dans le port turc de Tuzla (ouest).

Conçu par la société française Neoline, basée à Nantes (ouest) et construit par le chantier naval turc RMK Marine, à Tuzla sur la mer de Marmara, le navire sera capable d'emporter sur de longues distances 5.300 tonnes de marchandises à travers les mers, grâce à ses deux mâts et 3.000 mètres carrés de voilure.

"Au total, c'est environ 80% d'économies d'émissions" de gaz à effet de serre qui seront réalisées", explique à l'AFP Jean Zanuttini, président de Neoline.

"Grâce au vent et en réduisant la vitesse de 15 nœuds (30 km/h environ) à 11 nœuds (20 km/h), on divise par cinq la consommation de carburant et donc les émissions par rapport à un navire classique", souligne-t-il.

Avec 90% du commerce mondial effectué par voie maritime, le secteur est responsable de près de 3% des émissions de Gaz à effet de serre, selon l'Organisation maritime mondiale (OMI).

Le roulier à voile quittera la Turquie les cales pleines au cours de l'été 2025 pour rejoindre le port français de Saint-Nazaire (ouest), puis débutera sa première rotation vers Saint-Pierre-et-Miquelon, Baltimore et Halifax sur les côtes nord-américaines.

Le projet, né en 2011, a bénéficié de nombreux partenariats dont le soutien de la banque publique d'investissement (BPI) de France.

La CMA-CGM, forte d'une flotte de plus de 500 navires s'est également associée au projet: "On va être sur des voiles de 3000 m2 ce qui représente la moitié d’un terrain de foot, c'est gigantesque", souligne Karine Desrues, vice-présidente chargée de la Recherche et du développement de la compagnie maritime.

Neoline espère la mise en chantier prochaine d'un second spécimen pour "répondre à un maximum de besoins de transports" indique M. Zanuttini.

Après le lancement de bouteille de champagne contre sa coque, le cargo s'est enfin jeté à l'eau pour encore six mois de mise au point et de réglages, emporté par la musique du blockbuster "Pirates des Caraïbes".