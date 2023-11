Lancement en fanfare du Beaujolais nouveau à Beaujeu, capitale du vignoble

Des tonneaux de vin de Beaujolais nouveau dans les rues de Lyon, le 15 novembre 2023 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

"3,2,1... Beaujolais !": plusieurs milliers de personnes ont fêté en fanfare jeudi juste après minuit l'arrivée du Beaujolais nouveau à Beaujeu (Rhône), capitale historique du vignoble, comme un peu partout ailleurs dans l'Hexagone.

Le vignoble du Beaujolais est situé dans le nord du département du Rhône et sur quelques communes de Saône-et-Loire.

Comme le veut la coutume, le troisième jeudi de novembre, un tonneau du célèbre vin primeur a été percé à l'issue d'un décompte fait au micro lors de la traditionnelle fête des Sarmentelles, dont c'était la 35e édition. S'ensuivent dans la région cinq jours de festivités, de soirées à thèmes, défilé aux flambeaux et autres dégustations.

"Je l’ai trouvé très très fruité et je trouve qu’il reflète très bien la saison que l’on a eu avec un été très sec, très ensoleillé et un printemps bien doux. Donc un excellent", déclare à l'AFP Christine, guide oenotouristique à Beaujeu, qui n'a pas souhaité donner son nom.

"Le Beaujolais, c'est pas un vin d’ancien, c'est pas un vin de classe ou quoi que ce soit, moi je pense que c'est un vin pour faire la fête et avoir un moment convivial tous ensemble", a souligné pour sa part Samuel Bernout, 19 ans, élève en BTS viticulture-oenologie.

Dégustation de Beaujolais nouveau dans les rues de Lyon le 15 novembre 2023 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

A Lyon, la mise en perce s'est déroulée comme à l'accoutumée dans le quartier historique de la ville, sur la place Saint-Jean, où la foule s'est pressée.

Le Beaujolais nouveau a représenté en 2022 quelque 16,5 millions de bouteilles, soit environ 25% de la commercialisation totale du vignoble. Beaujolais, Beaujolais Villages de garde et 10 crus complètent la production.

"Si certaines parcelles ont souffert des épisodes de chaleur en août et en septembre, les vins restent fruités et les chaleurs ont été bénéfiques d'un point de vue qualitatif", indique Philippe Bardet, le président d'Inter Beaujolais (l’interprofession des vins AOC du Beaujolais).

"2023 renoue avec un millésime plus mesuré dans ses caractéristiques climatiques, agronomiques et de précocité par rapport à 2021 et 2022, avec notamment un début de vendanges tout début septembre", explique pour sa part Bertrand Chatelet, directeur de la Sicarex Beaujolais, l'institut de recherche viticole et oenologique du Beaujolais.

Environ 40% des Beaujolais nouveau produits, des rouges et des rosés à cépage Gamay, sont exportés, selon les chiffres 2022 d'Inter Beaujolais. Le Japon demeure de loin le principal client avec 2,3 millions de bouteilles devant les Etats-Unis (1,2 M de bouteilles) et le Royaume-Uni (707.000 bouteilles).

Depuis 1951, les producteurs de Beaujolais à appellation contrôlée bénéficient d'une date de commercialisation prématurée, notamment en raison du processus de fabrication raccourci du primeur.