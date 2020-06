Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lancement de la mission d'évaluation de la crise du coronavirus Reuters • 25/06/2020 à 16:30









LANCEMENT DE LA MISSION D'ÉVALUATION DE LA CRISE DU CORONAVIRUS PARIS (Reuters) - La mission "indépendante d'évaluation de la gestion de la crise du coronavirus", présentée comme complémentaire des commissions d'enquête parlementaires, a été mise en place jeudi et sera également chargée d'aider la France à se préparer en cas de rebond de l'épidémie ou de nouvelles pandémies, a annoncé l'Elysée. Le président de cette mission, le médecin infectiologue suisse Didier Pittet, a été reçu à 16h00 par Emmanuel Macron qui devait également s'entretenir avec les autres membres de la mission en visioconférence parmi lesquels l'économiste en chef de l'OCDE Laurence Boone, la philosophe et directrice de recherche au CNRS Anne-Marie Moulin ou encore le médecin au CHU de Bordeaux Pierre Parneix. D'une durée de six mois, cette "mission indépendante nationale sur l'évaluation de la gestion du crise du COVID-19, et sur l'anticipation des risques pandémiques" sera chargée de rendre un premier rapport à l'automne sur le premier volet et un autre d'ici la fin de l'année sur le deuxième. "Ce travail n'est pas concurrent mais complémentaire" des commissions d'enquête sur la gestion de l'épidémie de l'Assemblée nationale et du Sénat, a insisté une source à l'Elysée. Annoncé début juin, ce projet de l'exécutif avait suscité un certain émoi dans les rangs des parlementaires, le président Les Républicains (LR) du Sénat Gérard Larcher se disant notamment "stupéfait" par cette initiative. (Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

