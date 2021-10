Lancement de "Kali", nouveau magazine conso version environnementale

L'offre de magazines de consommation, essentiellement occupée par 60 millions de consommateurs et l'UFC-Que Choisir, va s'élargir dès mardi avec l'arrivée du bimestriel "Kali" qui propose décryptages et enquêtes sur les produits de consommation courante sous l'angle environnemental, sanitaire et éthique.

Développée par les éditions Larivière (Rock&Folk, Cheval magazine, Connaissance de la chasse, Moto Journal...), le journal de 100 pages se présente "sans publicité et sans liens d'intérêt" et vise "à donner les clés pour consommer mieux et plus responsables".

"Manger sans, manger sain ?", interroge le premier numéro qui décortique plus de 180 produits réputés sains car étiquetés sans gluten, sans sucre, sans viande, sans sel.

Également au sommaire "le business du coronavirus", qui questionne l'efficacité de dizaines de produits censés contrer le virus; la composition des masques, des compléments alimentaires ou encore les labels prenant en compte le bien-être animal.

La publication, créée par Christelle Pangrazzi, ancienne rédactrice en chef adjointe de 60 millions de consommateurs, et Hélène Devynck, ancienne journaliste chez LCI, sera distribuée à 100.000 exemplaires en kiosques.

La rédaction du magazine est appuyée par une équipe de scientifiques et d'experts bénévoles, a précisé à l'AFP Mme Pangrazzi, rédactrice en chef du magazine.