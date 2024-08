"Lanamania" Del Rey en vue à Rock en Seine

La chanteuse américaine Lana Del Rey à son arrivée au Met Gala, le 6 mai 2024 à New York. ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Dimitrios Kambouris )

Les 40.000 billets de la soirée sont partis il y a huit mois et les premières fans sont arrivées à 36 heures du concert: la star américaine Lana Del Rey lance mercredi le festival Rock en Seine aux portes de Paris.

"On a vu les quatre premières festivalières ce matin à 8h30 sur le site", confie mardi à l'AFP Matthieu Ducos, directeur de l'événement, alors que les portes du festival ouvrent mercredi à 16h00 (14H00 MT) pour se refermer dimanche.

C'est le seul passage en France de Lana Del Rey cet été. "Les ventes se sont faites très vite, une première pour nous, relate Matthieu Ducos. On savait qu'il y avait beaucoup d'attente pour cette artiste, synthèse idéale entre notre public habituel, qui l'a vu il y a 10 ans et la jeune génération qui s'est en emparée à l'occasion du dernier album".

En dépit de son titre à rallonge, "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd", paru au printemps 2023, ce disque a marqué les esprits, porté par le morceau "A&W", qui casse également les codes, long de plus de 7 minutes et qui se fendille entre mélodie cristalline et sourde rythmique hip-hop.

Les choses ont bien changé depuis son passage il y a dix ans à Rock en Seine. Notamment sur scène, où après des débuts plus ou moins heureux, l'artiste a trouvé sa place et impose son univers entre pop d'aujourd'hui et glamour hollywoodien 1950-60.

Lana Del Rey, 39 ans, parvient "parfaitement aujourd'hui, par sa présence et son aura, à incarner sur scène son personnage et à prolonger ses visuels et clips qui sont depuis l'origine très travaillés", dépeint le responsable de Rock en Seine.

- Jardin d'Eden -

L'autrice-compositrice-interprète américaine Lana Del Rey lors d'un concert à Las Vegas le 16 février 2018 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Ethan Miller )

Les concerts de la chanteuse, suivie par 18,5 millions de personnes sur Instagram, font désormais l'événement. Pimenté cette fois par la perspective d'un nouvel album, "Lasso", espéré à la rentrée.

En juillet 2023, pour sa venue à L'Olympia à Paris, plus de 42.000 billets avaient été demandés pour les quelques 2.800 places disponibles dans la célèbre salle aux lettres rouges.

Ses ultra-fans avaient dormi dès la veille du show dans des sacs de couchage sur le trottoir pour s'assurer le premier rang. Lana Del Rey s'y était présentée escortée de treize personnes, entre musiciens, choristes et danseuses. La diva avait arpenté la scène entre piano, balancelle et pause scénarisée pour un raccord-coiffure.

Il faut s'attendre à Rock en Seine à une chanteuse encore très entourée, dans un décor de jardin d'Eden fantasmé.

Son apparition à L'Olympia avait déclenché des évanouissements. Les secouristes de Rock en Seine sont rodés. En 2023, le festival avait déjà débuté par une soirée autour d'une autre mégastar américaine, Billie Eilish, provoquant son lot d'évacuations sous le coup de l'émotion et d'une chaleur alors plus prononcée que celle prévue mercredi.

- Soirée 100% féminine -

L'artiste française Zaho de Sagazan chante lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, le 11 août 2024. ( AFP / Loic VENANCE )

Billie Eilish fut alors le clou d'une programmation 100% féminine ce soir d'ouverture, dispositif reconduit cette année par Rock en Seine avec Rori, Nell Mescal, Towa Bird, Rachel Chinouriri, Pomme et Yoa annoncées sur scène avant Lana Del Rey.

"Ce n'était pas prémédité, mais on a rebâti une première soirée de la même façon, notre souhait est de toute façon de s'approcher au plus près d'une parité sur toute la programmation, cette année on est 45% d'artistes féminines", établit Matthieu Ducos. On retient notamment PJ Harvey, The Last Dinner Party ou encore Zaho de Sagazan, révélation française connue à l'étranger depuis ses prestations en ouverture du festival de Cannes et en clôture des Jeux olympiques de Paris.

La soirée de mercredi est pour l'heure la seule complète à Rock en Seine. Le Domaine national de Saint-Cloud, près de la capitale, accueille jusqu'à dimanche d'autres gros clients comme LCD Soundsystem, Fred Again, Pixies et The Offspring, avec un nouvel album dans les tuyaux pour ces deux derniers groupes.

Rock en Seine avait attiré 144.000 festivaliers en 2023, sur une période plus courte.