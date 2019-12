Lampard, Mourinho : keep in douche

Il y a plus de 15 ans, José Mourinho se retrouvait face à un Frank Lampard totalement dénudé pour lui annoncer de but en blanc qu'il était à ses yeux le meilleur joueur de la planète. Les deux hommes se retrouvent face à face ce dimanche comme entraîneurs de Tottenham et Chelsea, mais n'auront pas forcément le temps de repenser aux bons souvenirs de l'été 2004.

Lampard, deuxième meilleur joueur d'Europe 2005

Top 7 : Quand Mourinho retrouve son ex

La scène d'ouverture est un classique des scénarios de pornos. Frank Lampard, sous la douche, nu comme un ver après entraînement intensif à l'été 2004, et Mourinho, en costume-cravate, qui arrive à l'improviste. Celui qui vient alors de remporter sa première Ligue des champions, avec le FC Porto, prend l'international anglais à froid, sans aucun préliminaire : ""... avant de repartir comme il était venu. Dans sa biographie, l'exdesexplique qu'il était autant embarrassé par l'absence de serviette à portée de main pour cacher sa virilité, que par le mensonge éhonté de son nouvel entraîneur. "" Et même un peu plus.Les faits et les chiffres parlent d'eux-mêmes. À partir de cette saison 2004-2005, Chelsea domine la Premier League, et Lampard devient un milieu de terrain ultra décisif. Minimum 15 buts par saison, au moins le même ratio de passes décisives. Un excellent milieu devenu un joueur d'exception grâce à un ressort psychologique subtilement - ou pas - activé par le. Deux titres en Premier League avec le Mou, une seconde place au Ballon d'or 2005, le titre de joueur anglais de l'année 2004 et 2005 serviront, parmi d'autres distinctions, à immortaliser cette réussite.(Mourinho, N.D.L.R.)", admet sans hésiter Lampard Lire la suite de l'article sur SoFoot.com