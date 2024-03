Lamine Yamal, seul patron d’un triste Barça

En quête de stabilité, le FC Barcelone se repose sur les frêles épaules de Lamine Yamal, 16 ans, depuis le début de l’année. Le symbole d’une équipe toujours aussi fragile.

Xavi et Francesco Calzona ont dû prendre leur mal en patience ce lundi. Et pour cause. Présents en conférence de presse avant le huitième de finale retour de Ligue des champions entre Barcelone et Naples (1-1 à l’aller), les deux entraîneurs ont en effet dû se répéter sur un seul et même sujet : Lamine Yamal. « Le petit Lamine Yamal a tout pour devenir l’un des meilleurs joueurs, voir le meilleur joueur du monde dans les années à venir » , a ainsi martelé le coach napolitain, acculé par la dizaine de questions concernant le jeune ailier catalan. Mais cette insistance a une raison, puisque depuis la fin février – et même le début de l’année –, l’ado de 16 ans s’est hissé en patron d’un Barça morose. Pour pallier les blessures, et, surtout, le faible rendement de ses aînés.

Yamal pour un bien

Le football actuel a pour lui bon nombre d’inconvénients. Parmi la longue liste à énumérer, la normalisation des performances de joueurs adolescents en est l’un des principaux. Il faut dire que voir des gamins de 16, 17 ou 18 ans enchaîner les matchs est devenu un fait commun, et que chaque club possède désormais son talent clé. À Barcelone, pour autant, cette donnée n’a jamais été aussi symbolique, portée par les prestations salvatrices de Lamine Yamal. Depuis le début de l’année 2024, les chiffres sont limpides : l’ailier est impliqué sur 7 buts en 12 apparitions (5 réalisations, 2 passes décisives). Des statistiques solides et à l’influence considérable, puisque le Barça ne s’est incliné qu’une seule fois lorsque son protégé a marqué ou fait marquer (défaite 4-2 contre l’Athletic Club, le 24 janvier en quarts de finale de Coupe d’Espagne).…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com