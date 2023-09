Lamine Yamal sélectionné avec l’Espagne

Bojan Krkić 2.0 ?

Lamine Yamal jouera avec la sélection espagnole. Le sélectionneur Luis de la Fuente a en effet convoqué 24 joueurs, en vue des deux matchs de qualification qualification l’Euro 2024 qui attendent la Roja , face à la Géorgie, le 8 septembre, et Chypre, le 12. Possédant également les nationalités marocaines et équatoguinéenes, et contacté par Walid Regragui pour représenter les Lions de l’Atlas, le jeune joueur de 16 ans et son entourage ont donc opté pour son pays de naissance.…

ARL pour SOFOOT.com