Lamine Yamal s'offre encore un record en Ligue des champions
Qui va lui parler d’âge. Après son récital face à Feyenoord (5-1), où il a délivré deux passes décisives et inscrit un but, Lamine Yamal a effacé le record de Kylian Mbappé en devenant le premier joueur âgé de moins de vingt ans à être impliqué sur 23 buts en Ligue des champions.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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