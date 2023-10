information fournie par So Foot • 08/10/2023 à 22:25

Lamine Yamal plus jeune buteur de l’histoire de la Liga

Lamine radieuse.

Alors qu’il a fêté ses 16 piges au mois de juillet, Lamine Yamal n’en finit plus d’enquiller les records. Plus jeune joueur à commencer un match avec le FC Barcelone, il vient également de devenir le buteur le plus juvénile de toute l’histoire de La Liga face à Grenade ce dimanche soir.…

FP pour SOFOOT.com