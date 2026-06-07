Lamine Yamal et Nico Williams aperçus à l'entraînement de l'Espagne

Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Alors que l’entraînement de l’Espagne à leur camp de base de Chattanooga était ouvert au public, les observateurs ont pu observer que Lamine Yamal , blessé au biceps fémoral de la jambe gauche depuis le 22 avril et Nico Williams , touché aux ischios-jambiers depuis mai, ont pris part à la séance du jour .

Des exercices en marge du reste du groupe

Si les deux joueurs ont débuté l’entraînement aux côtés de leurs coéquipiers notamment pour l’échauffement et les rondos, ils se sont ensuite contentés de faire des exercices légers avec le ballon en retrait du reste du groupe au fur et à mesure que l’intensité de la séance augmentait . Les deux joueurs seront forfaits pour le dernier match de préparation face au Pérou prévu dans la nuit de lundi à mardi. Victor Muñoz, l’ailier gauche d’Osasuna est également forfait pour blessure pour la rencontre. En revanche, les 23 autres joueurs sont à la disposition de Luis de la Fuente qui n’a pas enregistré de nouvelles blessures dans son groupe. Le sélectionneur espagnol avait d’ailleurs affirmé en conférence de presse que Yamal devrait être disponible pour le premier match de poule face au Cap-Vert le 15 juin prochain.…

LB pour SOFOOT.com