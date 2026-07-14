Lamine Yamal est tout sauf banal

Un but, aucune passe décisive en six matchs. Non, Lamine Yamal ne réalise peut-être pas la Coupe du monde que l’on attendait de lui. Mais à 19 ans, il reste le joueur qui oblige toutes les défenses adverses à s’adapter. Son seul crime : avoir placé la barre si haut qu’un bon match ressemble désormais à une contre-performance.

Arlington, huitième de finale, Portugal-Espagne. Yamal ne marque pas et ne délivre pas de passe décisive. Pourtant, le Portugal fait de chacune de ses prises de balle un feu à éteindre. Nuno Mendes, l’un des rares latéraux capables de lui tenir tête, multiplie les courses et les efforts avant de sortir blessé à la 56 e minute. L’Espagnol ne domine pas, mais il continue de peser : trois tirs, deux cadrés, des replis défensifs et cette impression que le match peut basculer dès que le ballon arrive sur son pied gauche. Le tout avec une préparation loin d’être idéale. Le 22 avril, une blessure aux ischio-jambiers lui fait manquer la fin de saison et entretient le doute sur son état de forme au début du Mondial. Pour son retour contre le Cap-Vert, il ne joue que 25 minutes et reconnaît ensuite ne pas être encore prêt à tenir un match entier. Yamal n’est pas devenu quelconque : il nous a simplement habitués depuis deux ans à voir un adolescent réaliser des choses que personne (ou presque) n’avait produites à son âge et semble aujourd’hui devoir le payer.

Mbappé n’est pas la norme

Des exploits dont les Français se souviennent encore. Son enroulé dans la lucarne de Mike Maignan en demi-finales de l’Euro restera dans les annales. Un an plus tard, rebelote, avec un doublé en demi-finales de Ligue des nations, encore face à la France. Sa précocité le condamne forcément à être comparé à Kylian Mbappé. Mais Yamal n’est pas Mbappé, et Mbappé ne représente pas la norme. En 2018, le Français avait marqué quatre fois, signé un doublé en huitièmes et trouvé le chemin des filets en finale à seulement 19 ans. Une anomalie, comme Pelé en 1958. Demander à Yamal de reproduire ce tournoi, c’est transformer une exception en minimum syndical.…

Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com