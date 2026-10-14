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Lamine Yamal, c'est les émotions
information fournie par So Foot 14/10/2026 à 01:01

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Lamine Yamal, c'est les émotions

Lamine Yamal, c'est les émotions

Deux passes décisives, un geste venu du futur et globalement l'impression de planer sur la rencontre. On commencerait presque à s'y habituer, mais on aurait tort : Lamine Yamal a encore illuminé cette soirée de Ligue des champions depuis Istanbul.

C’est encore une soirée qu’il aura achevée trophée d’homme du match entre les mains, sourire blancheur extrême pour la photo, comme s’il savait déjà sur quelle cheminée il allait bien pouvoir poser cet énième bibelot. Surtout, cette émotion reste bien peu à côté de celle qu’il aura transmise à n’importe quel être humain se réclamant de la qualité d’amoureux du ballon rond ce mardi soir. Une première période pour apprivoiser le vacarme du stade Ali-Sami-Yen, une deuxième pour l’enchanter comme rarement. « Lamine n’a pas marqué aujourd’hui, mais il a fait deux ou trois passes décisives. Il est incroyable et très important pour nous » , en souriait Hansi Flick au coup de sifflet final sur Movistar+, à court d’emphases pour qualifier les coups de génie répétés de son numéro 10.

Quelques instants plus tôt, Yamal faisait basculer la rencontre en même temps que battre les cœurs. Un centre millimétré adressé à Fermín López pour placer Barcelone devant et puis, trois minuscules minutes plus tard, le clou du spectacle. Un geste improbable, difficilement descriptible, peut-être même pas totalement volontaire, qui sait ? Un dribble pied gauche derrière la jambe d’appui, un ballon qui rebondit sur le pauvre Eren Elmalı, Jérome Boateng du soir, mais qui s’empresse de revenir se blottir dans les pieds de l’artiste. Un instant de magie comme même ces soirées de Ligue des champions, compétition ô combien prestigieuse, n’en offrent pas toujours. « Comment j’appellerais ce dribble ? Je ne sais pas. Peut-être un « presque coup du foulard (rabona, en VO) » » , se marrait l’intéressé pour le diffuseur espagnol.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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