LAMINE DIACK CONDAMNÉ À DEUX ANS DE PRISON FERME POUR CORRUPTION PASSIVE PARIS (Reuters) - L'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme Lamine Diack a été condamné mercredi à quatre ans de prison dont deux avec sursis et 500.000 euros d'amende pour corruption par la justice française. Les juges ont reconnu Lamine Diack, 87 ans, coupable de corruption passive pour le versement de pots-de-vin par des athlètes russes et pour le financement des campagnes sénégalaises par la Russie. Il a aussi été reconnu coupable de corruption active pour le versement de pots-de-vin à d'autres responsables de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF), rebaptisée depuis Worlds Athletics. Evoquant un jugement "injuste" et "inhumain", les avocats de Lamine Diack ont annoncé leur intention de faire appel. Cinq autres personnes étaient jugées lors du procès qui s'est tenu en juin, dont Papa Massata Diack, fils de l'ancien patron de l'athlétisme mondial et ancien consultant marketing de l'IAAF, pour son rôle dans ce que les procureurs ont présenté comme un système de "protection totale" des athlètes russes dopés entre 2011 et 2015. En fuite au Sénégal, Papa Massata Diack a été reconnu coupable de complicité de corruption passive et condamné à cinq ans de prison ainsi qu'à une amende d'un million d'euros. Lamine Diack et son fils ont également été condamnés à verser plus de cinq millions d'euros de dommages et intérêts à World Athletics pour abus de confiance. Les six prévenus ont par ailleurs été condamnés à verser collectivement 9,5 millions d'euros de dommages et intérêts à World Athletics pour le détournement de contrats de sponsoring. (Tangi Salaün, Jean-Philippe Lefief et Blandine Hénault)

