Lamine Camara s’offre un but d’anthologie contre l’AS Monaco !

La mine de Camara.

Le FC Metz a surpris l’AS Monaco en ouvrant le score dès la 4 e minute de jeu à Louis-II. Lamine Camara a scotché tout le stade en grattant le ballon dans sa moitié de terrain avant de tenter immédiatement un lob depuis le rond central. Bingo : le Sénégalais a piégé Philipp Köhn grâce à une frappe à la trajectoire limpide. Le premier tir du FC Metz dans ce match, et le premier but de Camara sous le maillot lorrain. Pour les puristes, Camara a déclenché sa frappe à 57 mètres de la cage, ce qui en fait le quatrième but le plus lointain inscrit en Ligue 1 depuis 2007-2008. Seuls Wahbi Khazri (68m en 2021), Saber Khalifa (64m en 2013) et David Hellebuyck (58m en 2008) ont fait mieux.…

QB pour SOFOOT.com