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Lamine Camara a tourné la page du mercato
information fournie par So Foot 11/09/2026 à 18:31
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Lamine Camara a tourné la page du mercato

Lamine Camara a tourné la page du mercato

Faux départ. Très proche de signer à Chelsea durant les dernières heures du mercato, Lamine Camara est finalement resté accroché au Rocher . Pour le milieu de 22 ans, pas d’amertume. « C’est vrai que c’était un moment un peu mouvementé et difficile. Mais après, ça fait partie de la vie d’un joueur de football » , a déclaré le Sénégalais ce vendredi en conférence de presse. « J’ai su être professionnel pour ne pas trop penser à ça, et j’ai su tourner la page pour vite me focaliser sur le match à Paris, parce que rester bloqué sur ça ne sert à rien. »

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