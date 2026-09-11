Lamine Camara a tourné la page du mercato
Faux départ. Très proche de signer à Chelsea durant les dernières heures du mercato, Lamine Camara est finalement resté accroché au Rocher . Pour le milieu de 22 ans, pas d’amertume. « C’est vrai que c’était un moment un peu mouvementé et difficile. Mais après, ça fait partie de la vie d’un joueur de football » , a déclaré le Sénégalais ce vendredi en conférence de presse. « J’ai su être professionnel pour ne pas trop penser à ça, et j’ai su tourner la page pour vite me focaliser sur le match à Paris, parce que rester bloqué sur ça ne sert à rien. »
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