Lamborghini: les livraisons au Moyen-Orient semblent "revenues à la normale"

( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Les livraisons de Lamborghini au Moyen-Orient semblent être revenues à la normale après plusieurs mois de perturbations liées aux conflits dans la région, a indiqué mercredi le directeur marketing et commercial de la marque italienne de luxe, Federico Foschini.

"A ce jour, la situation semble s’être normalisée" pour les livraisons au Moyen-Orient "dans un contexte qui n’est pas totalement normal", a expliqué Federico Foschini lors d'une conférence de presse au siège de la marque, à Sant'Agata Bolognese (nord).

"En septembre et octobre, il a été plus facile d’acheminer les voitures et même maintenant, en octobre et novembre, cela devrait rester ainsi", a-t-il ajouté.

"Généralement, au Moyen-Orient, entre juin et septembre, en raison des températures très élevées, beaucoup de personnes partent (...). Il y avait un peu la question de savoir s’ils reviendraient comme avant. Il est clair que le tourisme est encore inférieur à ce qu’il devrait être, mais je dois dire que les résidents, eux, sont revenus", a encore souligné M. Foschini.

Les livraisons de la marque de sportives de luxe du groupe Volkswagen ont légèrement baissé au cours des neuf premiers mois de l'année 2026, avec 7.983 voitures livrées (-1,9% sur un an), et des tarifs à partir de 300.000 euros.

Le chiffre d'affaires a toutefois progressé de 5,1%, à 2,53 milliards d'euros, un niveau record, tandis que la marge opérationnelle a atteint 22,3%, portée par un mix produit plus favorable et par la demande soutenue pour les personnalisations. Ces dernières représentent désormais entre 17% et 18% du chiffre d'affaires du constructeur.

La marque prévoit de présenter courant novembre une nouvelle déclinaison d'une de ses voitures de sport.

Un nouveau bâtiment est en construction à son quartier général près de Bologne, notamment pour agrandir la chaîne de montage de l'Urus, son SUV à succès, et potentiellement pour accueillir le quatrième modèle de la gamme, prévu avant 2030, a indiqué une porte-parole.

Et si tous ses modèles sont désormais hybrides, et que sa voisine Ferrari a lancé son premier modèle électrique, Lamborghini continue à repousser son virage électrique.

"La prochaine génération d'Urus restera hybride rechargeable et non 100% électrique. Le quatrième modèle, Lanzador (présenté d'abord en version électrique, ndlr) sera lui aussi hybride rechargeable", a ajouté Federico Foschini.

"Nous avons analysé les tendances du marché, l'acceptation de l'électrique par les clients du luxe et l'état des technologies disponibles. Nous sommes arrivés à la conclusion que, notamment sur le plan émotionnel (...), il n'existe pas encore de technologie permettant à Lamborghini de se différencier suffisamment", a-t-il indiqué.

Cette prudence contraste avec la stratégie de Porsche, autre marque du groupe Volkswagen, qui a fortement investi dans l'électrique avec la berline sportive Taycan puis le SUV Macan Electric, avant de reconnaître que la demande progressait moins vite qu'attendu sur certains marchés clés, notamment en Chine.