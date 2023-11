Lalique décroche un contrat dans la parfumerie avec le joaillier Mikimoto

Le groupe suisse Lalique a annoncé mardi un contrat dans la parfumerie avec le joaillier japonais Mikimoto, connu pour ses perles de culture, ce qui lui permet d'élargir sa gamme de parfums.

( AFP / OLIVIER MORIN )

Le groupe suisse a signé un accord de licence avec ce prestigieux joaillier pour créer et distribuer une collection de parfums et de produits en cristal, indique-t-il dans un communiqué, sans dévoiler les détails financiers.

L'accord court jusqu'en 2035 et prévoit le lancement tout d'abord de produits en cristal sous licence en 2025, puis d'une première ligne de parfums au printemps 2026.

Les parfums seront commercialisés par le réseau de distribution de Lalique, qui met en avant la renommée de Mikimoto en Asie, précisant qu'il s'agit toutefois d'une "marque globale", implantée dans les "hauts-lieux de la finance et du luxe", dont Tokyo, New York, Paris, Londres, Pékin, Shanghai et Hong Kong, cite-t-il dans le communiqué.

La maison de joaillerie japonaise a été fondée en 1893 par Kokichi Mikimoto qui avait mis au point la technique pour produire des perles de culture.

Il s'était ensuite développé dans la joaillerie en envoyant des artisans en Europe pour apprendre les dernières techniques de fabrication de bijoux, notamment dans l'Art Nouveau et l'Art Déco, pour ensuite les réinterpréter avec le savoir-faire japonais traditionnel, explique la maison sur son site.

Alors que Lalique doit lancer en 2024 un parfum pour la marque de vêtements britannique Superdry, cet accord avec Mikimoto lui permet d'ajouter "un autre grand nom" pour "diversifier son portefeuille de marques sur le segment des parfums", a réagi Manuel Lang, analyste chez Vontobel, dans un commentaire de marché. Les parfums représentent environ 40% de son chiffre d'affaires, souligne-t-il.

Le groupe suisse tient son nom de la cristallerie fondée en 1888 par l'artiste et maître verrier René Lalique. L'homme d'affaires suisses Silvio Denz, qui a fait fortune dans les parfums, l'avait racheté en 2008 alors que l'entreprise était en difficulté.

La cristallerie est connue pour ses bijoux, vases et flacons de parfums mais le groupe suisse est aussi actif dans l'hôtellerie de luxe et les parfums, à la fois sous sa propre marque et pour d'autres marques comme Bentley Fragrances, Jaguar Fragrances et Parfums Grès.

En 2022, le chiffre d'affaires de Lalique, un acteur de niche dans le secteur du luxe, se montait à 170 millions de francs suisses (175 millions d'euros à taux actuels).