LaLiga : Villarreal passe deuxième, la Real Sociedad confirme et Valladolid décolle enfin par Florian Burgaud (iDalgo) Ce dimanche, la neuvième journée de LaLiga Santander se poursuivait à travers l'Espagne. Le principal enseignement à tirer des quatre rencontres disputées jusque-là, c'est la victoire 3-1 de Villarreal sur la pelouse de Getafe. Le sous-marin jaune passe d'un coup, avec des buts de Paco Alcacer (11e), Manu Trigueros (17e) et Gerard Moreno (62e), à la deuxième place du classement à deux unités de la Real Sociedad, lauréate 2-0 de Grenade à Anoeta grâce à Nacho Monreal (22e) et Mikel Oyarzabal (27e). En bas de classement, le Real Valladolid remporte sa première rencontre de la saison en battant l'Athletic Bilbao 2-1 à la maison. Par ailleurs, Levante et le Deportivo Alavés se quittent sur le score de 1-1. Ce dimanche soir, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Valence en clôture de cette neuvième journée.

