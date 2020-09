Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LaLiga : le Real Madrid sur sa lancée, l'Atlético stoppée Reuters • 01/10/2020 à 00:19









LaLiga : le Real Madrid sur sa lancée, l'Atlético stoppée par Florian Burgaud (iDalgo) Ce mercredi, la quatrième journée de LaLiga Santander se poursuivait outre-Pyrénées. Sur les quatre matches du programme, deux étaient particulièrement intéressants. Tout d'abord, l'Atlético de Madrid, avec Luis Suarez titulaire, est restée muette sur la pelouse du promu Huesca, qui décroche un point plutôt inattendu face à l'équipe entraînée par Cholo Simeone. Un peu plus tard dans la soirée, le Real Madrid recevait Valladolid à Valdebebas. Après une première période compliquée, les Merengues ont réussi à percer la muraille adverse par Vinicius Junior (65e), entré en jeu quelques minutes plus tôt. Cette victoire permet aux champions d'Espagne de monter sur le podium avec sept unités au compteur. Par ailleurs, le Villarreal d'Unai Emery domine Alavés 3-1 tandis qu'Elche bat Eibar par la plus petite des marges. Ce jeudi soir, le Barça se déplace à Vigo.

