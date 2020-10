Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LaLiga : le Real Madrid s'offre le Clasico sur la pelouse du Barça Reuters • 24/10/2020 à 18:56









LaLiga : le Real Madrid s'offre le Clasico sur la pelouse du Barça par Florian Burgaud (iDalgo) Une victoire qui fait du bien. En grand danger en cas de défaite, Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid, a mené ses joueurs à la victoire ce samedi après-midi dans le Clasico sur la pelouse du Camp Nou. Dès la cinquième minute, les Merengues ouvraient le score par Federico Valverde bien lancé par Karim Benzema. Seulement, trois minutes plus tard, Ansu Fati, devenant ainsi le plus jeune buteur de cette confrontation au XXIe siècle à 17 ans et 359 jours, remettait les deux équipes à égalité sur un centre de Jordi Alba. La suite de la rencontre a été très enlevée avec de nombreuses occasions de part et d'autre jusqu'au penalty concédé par Clément Lenglet, après intervention du VAR. Sergio Ramos ne se faisait pas prier pour le transformer (63e) et redonner l'avantage aux Madrilènes. Finalement, malgré les entrées d'Ousmane Dembélé et d'Antoine Griezmann, le Barça n'a jamais réussi à revenir au score et le Real l'a même aggravé par son Ballon d'Or Luka Modric (86e). Avec ce succès de prestige, le Real Madrid pend la tête de LaLiga avec 13 points, soit deux de plus que la Real Sociedad et Villarreal. Le FC Barcelone, lui, est empêtré en milieu de tableau avec sept unités.

