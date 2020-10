Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LaLiga : l'Atletico troisième, le Barça toujours à l'arrêt Reuters • 31/10/2020 à 23:50









LaLiga : l'Atletico troisième, le Barça toujours à l'arrêt par Adonis Vesin (iDalgo) Barcelone coulé par Neto, sauvé par Griezmann. Les Catalans n'ont pu faire mieux qu'un nul 1-1 sur la pelouse d'Alavés, à cause de Neto. Sur une passe en retrait, le portier a raté son contrôle et a laissé filer le ballon vers son but, poussé par Rioja avant la ligne (1-0, 31e). Griezmann (63e) a ouvert son compteur de la saison et offert un point à sa formation, douzième de Liga (8 points). Joao Felix a lui aussi été décisif dans la victoire de l'Atletico Madrid sur la pelouse d'Osasuna 3-1. Le Portugais a claqué un doublé (pen 43e, 69e) mais a tiré son deuxième penalty sur le poteau (48e). Toreira (88e) a sécurisé la victoire après la réduction de l'écart de la tête par Budimir (80e). Le club de la capitale est troisième de la Liga (14 pts). Bilbao a réussi à surprendre Séville (2-1), qui avait pourtant trouvé en premier le chemin des filets (En Nesyri 9e) sur un centre d'Ocampos. Muniain (76e) et Sancet (86e) ont replacé l'Athletic à la dixième place du championnat (9 pts).

