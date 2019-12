Lal Hardy : "Le tatouage fait partie de l'uniforme du footballeur"

Installé depuis vingt ans à la même adresse dans le nord de Londres, le tatoueur Lal Hardy, supporter de Tottenham, a vu passer bon nombre de footballeurs dans son salon. Le gros bras ouvre la boîte à anecdotes.

"Un jour, j'étais à un match et il y avait huit joueurs de Tottenham qui portaient mes tatouages. C'était drôle, certaines personnes au club pensaient même que j'étais le tatoueur officiel des Spurs."Lal Hardy

En ce mercredi après-midi, Londres est tapissé d'un gris opaque. Il est 16h et, entre Roman Road et Sydney Road, des enfants racontent gentiment leurs journées à leurs parents. C'est le moment choisi par ce jeune homme d'à peine 20 ans pour sortir fumer sa clope. Torse nu, avec un bout de plastique sur le bras pour protéger son nouveau tatouage et sa clope au bec, le garçon à la peau trop pâle ne fait pas tache dans cet environnement très calme du nord de Londres. Il est adossé au New Wave Tatoo, le salon de tatouage de Lal Hardy. Dedans se trouve un homme, un vrai, un tatoué. Cela fait 20 ans que l'homme ressemblant à une armoire à glace gère la boutique. Chauve, une dent en argent et les tatouages qui remontent jusqu'au cou, il est le parfait cliché du tatoueur. Et mine de rien, le tablier qu'il porte, avec une allure certaine, a vu passer tout le gratin de la Premier League.Tottenham ! Le premier match que je suis allé voir au stade, c'était un Tottenham-Arsenal en 1968, et lesavaient perdu 2-1. On a marqué un but contre notre camp, j'étais dégoûté. À l'époque, tu pouvais aller voir un match de deux façons. La première : tu payais ta place directement au stade avant d'y aller. La deuxième : si tu n'avais pas de thunes, tu essayais de niquer le système en passant en dessous du tourniquet. Maintenant, j'ai un abonnement à l'année, c'est plus tranquille.Mais en gros,la moitié de ma famille est pour Tottenham, l'autre moitié est pour Arsenal et un bâtard est pour Manchester United !Traditionnellement, tu supportes le club de ta ville ou bien de ton quartier. Si tu viens du nord de Londres, tu supportes soit Lire la suite de l'article sur SoFoot.com