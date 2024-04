Lait: Sodiaal repasse dans le vert, rémunération "historique" pour ses éleveurs en 2023

Le groupe coopératif Sodiaal (Yoplait, Candia, Entremont), numéro deux français du lait derrière Lactalis, a annoncé jeudi avoir renoué avec les bénéfices l'an dernier, lui permettant de rémunérer les producteurs à un niveau "historique" après des années de vaches maigres.

( AFP / LOIC VENANCE )

Dans un contexte d'inflation généralisée, Sodiaal a vendu plus cher ses produits en 2023. Son chiffre d'affaires a augmenté de 4,7%, à près de 5,8 milliards d'euros, a indiqué l'entreprise lors d'une conférence de presse.

Dans le même temps, Sodiaal a généré un bénéfice net de 61,5 millions d'euros, après une perte quasiment du même ordre en 2022, liée aux coûts d'un plan social.

La marge nette s'établit donc à 1%, un niveau "pas satisfaisant" par rapport aux autres industries et pour investir à la hauteur des besoins dans les 60 usines en France, a souligné le directeur général, Antoine Collette, qui les veut "plus productives, plus modernes, plus efficaces".

"Il faudrait qu'on puisse multiplier par deux les résultats" pour investir et continuer à rémunérer correctement les éleveurs, a estimé le président de la coopérative Damien Lacombe, aussi producteur de lait dans l'Aveyron.

Alors que les éleveurs-coopérateurs de Sodiaal lui ont souvent reproché des prix trop bas, leur rémunération a été "historique" en 2023, a relevé M. Lacombe.

Le prix standard du lait conventionnel a atteint 448 euros les mille litres (+38% par rapport à 2020), auxquels s'ajoute le reversement d'une partie du résultat en cash et parts sociales (les coopératives parlent de "ristournes").

Au total, calcule Sodiaal, cela portera le lait conventionnel à 485 euros les mille litres en 2023. Et, espère M. Lacombe, le prix du lait devrait se "maintenir dans cette fourchette" en 2024.

Selon lui, les producteurs sont "revigorés" mais il faudrait aller "encore beaucoup plus loin" pour enrayer la baisse des volumes collectés et "montrer aux jeunes qu'il y a un avenir dans cette production".

Pour l'heure, quand deux éleveurs de la coopérative arrêtent, moins d'un nouveau arrive. Sodiaal collecte 20% du lait français dans plus de 8.000 fermes.

Ces derniers mois, c'est le concurrent Lactalis qui a été accusé de sous-payer le lait de ses fournisseurs. Pour le premier trimestre 2024, un accord a été trouvé à 425 euros les 1.000 litres de lait conventionnel.