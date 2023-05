« Laissons-le aller là où il est heureux » : Mascherano défend Messi et accable le PSG

L’Argentine monte au créneau.

En filant du côté de l’Arabie saoudite sans l’accord de ses dirigeants et quelques heures seulement après une défaite à domicile contre Lorient, Lionel Messi a notamment attisé la colère des supporters parisiens. Malgré une vidéo d’excuse publiée ce vendredi par la Pulga , la relation entre le joueur et son club semble désormais rompue. De quoi faire monter au créneau Javier Mascherano, son compatriote et ancien partenaire de longue date au Barça, qui a réagi à la situation au micro de D Sports Radio : « C’est dommage qu’ils ne se rendent pas compte du type de joueur qu’ils ont eu la chance d’avoir dans leur équipe. Je pense qu’il y a dix ans, aucun supporter parisien n’aurait imaginé avoir dans son équipe le meilleur joueur de l’histoire. Et au lieu de l’apprécier, ils ont passé ces deux années à le critiquer. » …

AL pour SOFOOT.com