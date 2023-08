Laissons l'arbitre respirer !

La Ligue 1 a repris, et avec elle, forcément, les discussions autour de l’arbitrage. Largement réformé à l’intersaison, avec un réel effort de dialogue reconnu par tous, le corps arbitral affronte toujours le même problème : le comportement des joueurs. La manie incessante et stérile de l’attroupement autour de l’arbitre en est la pire expression.

Le match entre Nice et Lyon s’est inscrit dignement dans la grande tradition des purges du dimanche soir qui fonde la légende de la « Ligue 1 à un milliard ». Puisqu’il n’y a pas eu beaucoup de spectacle, on a pu constater le retour en force de l’insupportable tradition de l’attroupement autour de l’arbitre, dès que ce dernier sort son sifflet. Ce rituel, qui aux dernières nouvelles n’a jamais retourné la moindre décision, offre toujours le même panel d’attitudes tragicomiques. Il est fort probable qu’une partie des footballeurs pensent même que ces rassemblements étouffants et ridicules autour d’un monsieur qui tente de contrôler cette petite foule hostile relèvent de leur devoir professionnel. Comment expliquer, sinon, que des gars incapables d’effectuer un repli défensif sur 20 mètres puissent en parcourir 50 pour donner leur avis sur une action qu’ils n’ont certainement pas pu voir ni comprendre. Nous retrouvons aussi le héros qui arrive les mains dans le dos pour signifier que, pour le moment, il contient sa colère et qu’il ne compte pas asséner de coups vengeurs (à deux doigts de demander une prime pour son fair-play). N’oublions pas le martyr qui pour un coup franc s’adresse à l’autorité sur le terrain comme si les déclarations des droits humains de l’ONU avaient été bafouées. Enfin, l’envahisseur d’espace colle si près l’arbitre qu’il semble vouloir l’inviter à danser.

Une prise de conscience attendue chez les joueurs

Pourtant, une réelle volonté d’améliorer l’environnement autour de l’arbitrage s’est manifestée ces derniers mois, en particulier depuis l’arrivée d’Antony Gautier à la direction nationale. Nous sortons en effet de longues saisons de complaintes quasi unanimes (joueurs, entraîneurs, présidents, consultants de plateaux télé, etc.) envers des arbitres égocentriques, hautains, incapables de reconnaître leur faute capitale. On se rappelle également le discours d’Adil Rami aux trophées UNFP qui suintait la haine et le mépris contre ces scélérats qui refusaient de lui donner le temps de jeu restant. Pour 2023-2024, des mesures ont été adoptées pour facili

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com