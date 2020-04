Laissez Eduardo Camavinga tranquille

Cette semaine, les journaux espagnols ont fait enfler la rumeur : le Real Madrid s'intéresserait de très près à Eduardo Camavinga, pour le prochain mercato. La saison n'est pas encore terminée, mais le joueur de 17 ans est déjà promis à un cador européen dans un futur proche, et le prix du milieu de terrain rennais serait même fixé à cinquante millions d'euros. Et si on le laissait plutôt prendre son temps ?

Camavinga, l'ascension par le plaisir

Le conseil de Stéphan

Il s'en est passé des choses dans la vie d'Eduardo Camavinga, en moins d'un an. Il y a eu ce 1mai 2019, d'abord : une première titularisation en Ligue 1 au Roazhon Park, devant 30 000 personnes plus occupées à fêter le sacre du Stade rennais en Coupe de France qu'à scruter le baptême du feu d'un jeune milieu de terrain de seize piges. La suite ? Un match de gala contre le PSG en prime time. Une place de titulaire indiscutable dans le onze de Julien Stéphan. La découverte des joutes européennes avec la C3. Une naturalisation française attendue. Et un premier pion de patron sur la pelouse de Lyon. Surprenante, cette ascension fulgurante ? Pas vraiment. Ceux qui l'ont connu sont unanimes, le gamin était destiné à faire une entrée fracassante dans la cour des grands.Et maintenant ? Plus de terrain, mais Camavinga continue de faire parler de lui. Cette semaine, le joueur de 17 ans a eu le privilège (ou l'inconvénient, au choix) de faire la Une de quelques journaux. La raison : l'intérêt grandissant du Real Madrid pour le milieu rennais. Selonpour recruter le Breton, Barcelone et Dortmund ayant lâché l'affaire. D'après, Zinédine Zidane serait bouillant à l'idée de pouvoir compter sur Camavinga. Et les deux quotidiens pro-madrilènes, faut-il le préciser, ont déjà fixé le tarif : cinquante millions d'euros, environ. Des gros chiffres, des bruits de couloir, des informations à prendre avec des pincettes... La saison 2019-2020 n'est pas encore officiellement terminée que l'histoire semble déjà écrite : l'international espoir pourrait rapidement atterrir chez un cador européen. Et si on lui offrait plutôt le luxe de pouvoir prendre son temps ?Depuis sa première apparition sur un terrain de Ligue 1 en avril 2019, Camavinga Lire la suite de l'article sur SoFoot.com