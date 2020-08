Lailapas-Karsiyaka, le match débuté il y a 90 ans

En 1930, il y a tout juste 90 ans, pour pacifier les relations géopolitiques entre les deux pays, un match amical est organisé entre les Grecs de Lailapas et les Turcs de Karsiyaka. Interrompu au bout de quelques minutes, il ne reprendra que... 84 ans plus tard.

Guerre d'indépendance, pierre fondatrice et match amical

Au large, un bateau blanc, bleu et gris s'approche des côtes de l'ile de Chios, à l'extrême Est de la Mer Egée. Il pleut, un désagréable crachin, mais à bord, tout le monde est heureux. Cirés et k-way sur les épaules, les joueurs de Karsiyaka SK, équipe de la ville d'Izmir en Turquie, font crépiter les flashs des appareils photos à mesure que le rivage se rapproche. S'ils sont si enthousiastes, c'est qu'ils sont venus disputer un "match de l'amitié" face au club grec local, les amateurs du FC Lailapas. Et ils n'ont pas fait le déplacement seuls, puisqu'ils ont ramené avec eux (pas sur le même bateau, fort heureusement), quelque 1500 supporters, tous armés de maillots et d'écharpes rouges et vertes, les couleurs du club, et de drapeaux turcs et grecs. Pour un simple match amical face à des amateurs ? C'est en réalité un peu plus que cela. En ce mois de mai 2014, tout ce petit monde est venu assister à l'écriture d'un moment d'Histoire. La fin d'un match dont le coup d'envoi avait été donné... 84 ans auparavant.L'histoire de la Grèce et la Turquie est, depuis des siècles, intimement liée. Pour cause, à partir de la Prise de Constantinople en 1453 par les troupes ottomanes, la Grèce passe sous domination turque. Celle-ci durera jusqu'à la guerre d'indépendance grecque au début des années 1830. L'île de Chios, située à 8 kilomètres des côtes turques, sera d'ailleurs le théâtre d'un massacre tristement célèbre, en avril 1822, au cours duquel l'Empire Ottoman fera tuer près de 25 000 Grecs et en capturera 45 000 autres. Et les relations ne vont pas s'arranger au cours du XXe siècle, avec de nombreuses guerres qui aboutiront en 1913 à la signature du Traité de Sèvres, qui oblige l'Empire Ottoman à céder à la Grèce de nombreux territoires, dont l'Anatolie et les îles de la Mer Egée (dont Chios). Mais les nationalistes turcs, peu enclins à ce traité, reprennent les armes, donnant lieu à la meurtrière Guerre gréco-turque (1919-22, 45 000 morts). "'Grande Catastrophe'explique Yannis Lire la suite de l'article sur SoFoot.com