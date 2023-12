Lahm pense que l’Allemagne peut remporter l’Euro 2024

Étonnant.

À quelques heures du tirage au sort des groupes de l’Euro 2024 ce samedi, Philipp Lahm, le directeur de la compétition, a accordé un entretien au journal anglais The Gardian . Après avoir martelé que le foot ne « ne devrait pas se limiter à gagner de l’argent » et assuré qu’il donnerait « toujours un tournoi à un pays démocratique » , l’ancien international allemand s’est montré (très) optimiste au sujet du parcours de la nationalmannschaft l’été prochain : « Nous sommes une nation de football et ce sera toujours le cas. Les gens croient qu’avec l’enthousiasme du pays et l’expérience de 2006, nous pouvons aller loin. Nous avons les joueurs pour cela. » …

TM pour SOFOOT.com