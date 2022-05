Lagarde (UDI): en cas de majorité absolue, Macron n'"écoutera" que lui-même

Le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde le 22 janvier 2022 à Vincennes ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Allié à LR pour les législatives de juin, le président de l'UDI Jean-Christophe Lagarde a appelé vendredi à voter pour d'autres candidats que ceux de la majorité présidentielle, afin de forcer Emmanuel Macron "à négocier" plutôt que s'écouter "lui-même".

"Le sujet des élections législatives, c'est de savoir si les Français vont à nouveau confier une majorité absolue à Emmanuel Macron ou s'ils lui imposent de discuter (...). S'il a une majorité absolue, il écoutera la seule personne qu'il ait écoutée pendant cinq ans, c'est-à-dire lui-même", a estimé sur Sud Radio le député de Seine-Saint-Denis, candidat à sa réélection.

Le chef de l'Etat "n'a plus de comptes à rendre aux Français, il ne peut pas se représenter" donc "cela pousse à de nouveaux excès et on a vu quelle réaction ça a pu avoir dans la rue à l'occasion des gilets jaunes ou de la réforme des retraites", a prévenu le dirigeant de centre droit.

Il a prédit "une explosion sociale", alors que "beaucoup de Français souffrent et que le retour de l'inflation met les Français dans une tension financière et sociale extrême".

Pas mieux à gauche, notamment en termes de propositions pour le pouvoir d'achat, à ses yeux: le programme de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes), c'est la "foire à la promesse pour les gogos", d'après M. Lagarde.

Jean-Luc Mélenchon "promet tout et n'importe quoi" et "au lendemain, vous ne verrez pas la couleur de l'argent qu'on vous promet, parce que cet argent n'existe pas", a-t-il affirmé.

Le patron de l'UDI a indiqué que son mouvement présentait "une centaine" de candidats au scrutin des 12 et 19 juin, "prêts à voter pour les lois qui vont dans le bon sens, mais qui s'opposeront à tous les excès".

Au niveau national, UDI et LR ont un candidat commun dans 94% des circonscriptions, avec 59 réservées à l'UDI. Dans une trentaine d'autres, aucun accord n'a été trouvé et chacun est libre de partir de son côté.