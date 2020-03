Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagarde prête à augmenter encore les achats d'actifs de la BCE Reuters • 19/03/2020 à 20:57









LAGARDE PRÊTE À AUGMENTER ENCORE LES ACHATS D'ACTIFS DE LA BCE (Reuters) - La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a déclaré jeudi que la BCE restait prête à augmenter encore la taille de ses programmes d'achats d'actifs face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. "Nous sommes totalement prêts à augmenter la taille de nos programmes d'achats d'actifs et à ajuster leur composition, autant que nécessaire et aussi longtemps que nécessaire", a-t-elle écrit dans une tribune publiée par le Financial Times. "Nous allons étudier toutes les options et toutes les possibilités afin de soutenir l'économie pendant ce choc", a-t-elle ajouté. Mercredi soir, après une réunion exceptionnelle de son Conseil des gouverneurs, la BCE a annoncé le lancement d'un nouveau programme d'achats d'actifs de 750 milliards d'euros afin de tenter d'apaiser les tensions sur les marchés financiers, qui avaient ravivé les craintes d'une dislocation de la zone euro. (Marc Angrand)

