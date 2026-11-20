La présidente de la BCE Christine Lagarde lors d'un congrès bancaire à l'Opéra de Francfort, le 20 novembre 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Christine Lagarde a estimé vendredi que le Vieux continent aurait besoin de responsables politiques prêts à "lutter" pour l'Union européenne, alors que son nom revient régulièrement dans les discussions sur l'élection présidentielle française.

Dans un discours à Francfort, la présidente de la Banque centrale européenne, qui quittera prématurément son poste en février afin de pouvoir s'exprimer librement sur des sujets dépassant le cadre de la politique monétaire, a appelé à "intervenir davantage au niveau européen" afin de faciliter une action rapide face aux bouleversements géopolitiques et économiques.

"Nous aurons également besoin de dirigeants qui croient en l'Europe et qui sont prêts à lutter pour elle", a-t-elle déclaré.

L'ancienne ministre de l'Économie française a également jugé que "le plus dur est de reconnaître quand attendre est devenu le choix le plus risqué", estimant que les dirigeants devaient parfois avoir "le courage de plaider en faveur de l'action, avant qu'une majorité ne soit prête à l'entendre".

Ces propos, offrant une réflexion générale sur la conduite du changement en Europe tout en restant vagues, interviennent alors que son nom est régulièrement cité parmi les personnalités susceptibles de jouer un rôle dans l'élection présidentielle française de 2027.

Sans faire la moindre allusion à ses intentions personnelles, Christine Lagarde a multiplié dans son intervention les références au courage politique, à l'engagement européen et à la nécessité pour les responsables publics de prendre des décisions difficiles avant qu'elles ne deviennent consensuelles.

Elle a salué à cet égard la capacité des Européens à prendre des décisions rapides dans les situations d'urgence, face à la pandémie de Covid-19 et pour soutenir l'Ukraine envahie par la Russie quand, sur ce dossier, "d'autres partenaires du monde libre, si je puis dire, hésitaient davantage".

Mais elle a dans le même temps pointé les retards persistants sur des dossiers de long terme comme l'intégration des marchés financiers européens.

"Chaque année" sans progrès pour parvenir à cette union "est autant d'épargne investie à l'étranger et d'entreprises en développement cherchant à se financer ailleurs", a-t-elle averti.