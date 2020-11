Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagarde: La BCE privilégie les achats d'obligations pour soutenir l'économie Reuters • 11/11/2020 à 14:28









LAGARDE: LA BCE PRIVILÉGIE LES ACHATS D'OBLIGATIONS POUR SOUTENIR L'ÉCONOMIE FRANCFORT (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) étudiera en premier lieu l'hypothèse d'une augmentation de ses achats d'obligations et de ses prêts aux banques le mois prochain afin d'augmenter son soutien à l'économie de la zone euro face à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, a déclaré mercredi sa présidente, Christine Lagarde. "Si toutes les options sont sur la table, le PEPP (programme d'achats d'urgence face à la pandémie) et les TLTRO (opérations de refinancement à plus long terme ciblées) ont prouvé leur efficacité dans le contexte actuel et peuvent être ajustés de manière dynamique pour réagir à l'évolution de la pandémie", a-t-elle dit en ouverture du Forum des banques centrales organisé par la BCE. "Ils resteront donc probablement les principaux instruments d'ajustement de notre politique monétaire." Le rendement du Bund allemand à dix ans et l'euro ont cédé du terrain après ces déclarations. (Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.