Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagarde (BCE) évoque des signes de stabilisation en zone euro Reuters • 06/02/2020 à 09:29









LAGARDE (BCE) ÉVOQUE DES SIGNES DE STABILISATION EN ZONE EURO FRANCFORT (Reuters) - La croissance économique dans la zone euro reste modeste mais on observe de premiers signes de stabilisation, a déclaré jeudi Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE). "Si les incertitudes qui entourent l'environnement économique global restent élevées, celles liées aux tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine diminuent", a-t-elle dit devant la commission des Affaires économiques et monétaires du Parlement européen. "D'autres risques, cependant, subsistent ou - comme l'incertitude entourant l'impact du coronavirus - constituent une nouvelle source de préoccupation", a-t-elle ajouté. (Balazs Koranyi, version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.