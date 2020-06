Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lagarde appelle l'UE à agir face à la chute "spectaculaire" du PIB Reuters • 19/06/2020 à 11:52









LA BCE TABLE SUR UNE CHUTE DE 13% DU PIB DE LA ZONE EURO AU DEUXIÈME TRIMESTRE BRUXELLES (Reuters) - La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré aux chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union que leur économie subissait une "chute spectaculaire" et les a appelés à agir pour favoriser la reprise, a-t-on appris vendredi de plusieurs sources diplomatiques et au sein de l'UE. Christine Lagarde s'est adressée au Conseil européen réuni par visioconférence pour débattre des moyens de favoriser le redémarrage de l'économie après la crise du coronavirus. "L'économie de l'UE connaît une chute spectaculaire", a-t-elle dit selon les sources. Elle a ajouté que la zone euro se dirigeait vers une contraction de 13% environ de son produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre et a réaffirmé les prévisions de la BCE, à savoir une chute de 8,7% du PIB sur l'ensemble de 2020 avant un rebond de 5,2% en 2021. Christine Lagarde a aussi expliqué que l'impact de la crise économique sur le marché du travail ne s'était pas encore fait pleinement ressentir et que le taux de chômage dans la zone euro pourrait atteindre 10%. Elle a exhorté les Etats membres à s'accorder rapidement sur un plan de relance en notant que le calme relatif sur les marchés financiers était lié à l'anticipation de décisions montrant que "l'UE est de retour", ont précisé les sources. La réunion par visioconférence du Conseil européen porte principalement sur le budget de l'Union pour la période 2021-2027, d'un montant global de quelque 1.100 milliards d'euros, et sur le projet de plan de relance de 750 milliards élaboré par la Commission, qui prévoit des emprunts en commun. (Jan Strupczewski, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)

