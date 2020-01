Laetitia Strauch-Bonart ? Hommage à Roger Scruton, mon ami et maître à penser

Arrêtez les pendules, coupez le téléphone,Empêchez le chien d'aboyer pour l'os que je lui donne,Faites taire les pianos et sans roulement de tambour,Sortez le cercueil avant la fin du jour.Que les avions qui hurlent au-dehorsDessinent dans le ciel ces trois mots : il est mort,Nouez voiles noirs aux colonnes des édifices,Gantez de noir les mains des agents de police.[?]Que les étoiles se retirent ; qu'on les balaye ;Démontez la lune et le soleil,Videz l'océan et arrachez la forêt ;Car rien de bon ne peut advenir désormais.Dimanche 12 janvier au matin, après des mois difficiles passés à lutter contre le cancer, le philosophe anglais Sir Roger Scruton est mort, et je ne trouve pas de meilleure voix que celle de son compatriote W. H. Auden pour décrire le désarroi dans lequel ses amis et lecteurs se trouvent aujourd'hui.La mort d'un grand penseur est d'abord celle d'un homme, et elle cause autant de peine à son entourage que celle de tout autre être humain ; mais elle implique aussi une autre dimension de tristesse, celle de voir disparaître un esprit qui a étendu les limites de la pensée humaine, et ne produira plus. Hier, j'ai perdu les deux, un ami et un maître à penser. Aujourd'hui, le monde est donc réellement moindre qu'hier.La vie de Roger Scruton ne fut pas simple, parsemée de batailles de bout en bout.Scruton n'était pas aussi connu en France qu'ailleurs, en particulier dans l'anglosphère, même si depuis quelques années, cet oubli...